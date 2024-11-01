Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху активизировал переговоры с Россией по поводу статуса Александровского подворья — православного исторического объекта в Старом городе Иерусалима, который давно является предметом спора между странами. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель «Императорского православного палестинского общества» (ИППО) Сергей Степашин.

«Несмотря на войну, Нетаньяху вернулся к работе так называемой рабочей группы. Она работает, все материалы у нас представлены, они сейчас изучаются, и никаких юридических оснований не признать эту собственность [российского] государства сегодня нет», – заявил Степашин.

Александровское подворье — комплекс зданий, построенных ИППО в конце XIX века на выкупленной российским императором Александром II земле. Подворье расположено в окрестностях храма Гроба и принадлежало Российской империи. Первые споры о собственности начались после революции 1917 года в России.

В октябре 2020 года посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил ТАСС, что регистратор недвижимости при министерстве юстиции Израиля решил возобновить процесс оформления прав России на Александровское подворье.

Однако в марте 2022 года израильская газета Haaretz сообщила, что Окружной суд Иерусалима приостановил регистрацию, объяснив, что такое решение должно приниматься правительством страны.

В апреле 2022 года та же Haaretz, ссылаясь на свои источники, написала, что президент РФ Владимир Путин направил письмо тогдашнему премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой разрешить передачу храма Александра Невского, находящегося на территории Александровского подворья.