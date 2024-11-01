Япония и Евросоюз заключили оборонный пакт, который главный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал историческим и «очень своевременным» шагом.

Боррель и его японский коллега Такеши Ивая представили соглашение, предусматривающее совместные военные учения, обмен информацией в области оборонной промышленности и космической безопасности, а также по другим вопросам.

«Я очень рад вместе с министром Ивая объявить о заключении этого партнерства в области безопасности и обороны между Европейским союзом и Японией», — сказал Боррель.

Он назвал это «первым соглашением такого рода», которое ЕС заключил со страной Азиатско-Тихоокеанского региона, и охарактеризовал его как «историческое и очень своевременное».

«Мы живем в очень опасном мире, учитывая ситуацию в обоих наших регионах. Эти политические шаги расширяют наши возможности по совместному противодействию возникающим угрозам», — сказал Боррель журналистам.

Он не упомянул Китай, но Япония ранее называла своего соседа главным вызовом безопасности, поскольку Пекин наращивает военный потенциал в регионе.

После переговоров в Токио Боррель отправится в Южную Корею, где на повестке дня будут стоять вопросы, связанные с Северной Кореей.

В тексте соглашения о партнерстве ЕС и Японии в области безопасности и обороны, с которым ознакомилось агентство AFP, говорится, что они будут развивать «военно-морское сотрудничество», в том числе посредством таких мероприятий, как совместные учения и заходы в порты, которые также могут включать «взаимно согласованные третьи страны».

В нем также говорится, что ЕС и Япония обсудят «развитие соответствующих оборонных инициатив, включая обмен информацией по вопросам, связанным с оборонной промышленностью».

Япония, которая на протяжении десятилетий полагалась на США в вопросах военной техники, также разрабатывает новый истребитель совместно с членами ЕС — Италией и Великобританией, который, как ожидается, должен быть готов к 2035 году.