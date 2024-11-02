Министерство обороны России объявило о взятии под контроль села Кураховка в Селидовском районе Донецкой области и Першотравневого в Харьковской области. Кураховка расположена севернее недавно захваченного Горняка и в нескольких километрах от города Курахово, где находится крупный укрепрайон ВСУ.

За последнюю неделю российские войска заняли 12 населенных пунктов, включая города Селидово и Горняк. По данным Bloomberg Intelligence, основанным на картах DeepState, российская армия захватила более 200 квадратных километров территории - это рекордный показатель за неделю в 2024 году.

«Прирост в более 200 квадратных километров добавляется к территории, захваченной во время летнего наступления, которое привело к огромным потерям российских войск и техники», - отмечает Bloomberg.

С начала августа российские силы заняли 1146 квадратных километров украинской территории, что примерно на 25% больше, чем за первые семь месяцев года. Минобороны России с начала года сообщило о взятии десятков населенных пунктов в Донецкой области, включая крупные города Авдеевку и Угледар.

Среди следующих целей РФ - города Покровск и Курахово, которые являются важными логистическими центрами украинской обороны в Донецкой области. Их потеря может стать значимым шагом в продвижении российских войск к установлению контроля над промышленным востоком Украины.