Губернатор Курской области РФ Алексей Смирнов сообщил о четырех пострадавших в результате атаки украинских дронов на приграничные территории в субботу утром. В Беловском районе трое жителей получили легкие ранения, еще один — средней тяжести.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, уточнил Смирнов в своем телеграм-канале. Глава Беловского района Николай Волобуев предупредил местных жителей об опасности атак украинских дронов на дорогах, передает «Интерфакс».

В Белгородской области дроны ВСУ также атаковали два населенных пункта, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Ясные Зори беспилотник ударил по легковому автомобилю, водитель получил ранения и был госпитализирован, а машина, по словам Гладкова, полностью уничтожена. В Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе пострадали семь автомобилей на парковке местного предприятия.

Минобороны России ранее заявило, что в ночь на 2 ноября системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника, включая один над Нижегородской областью.

С начала полномасштабного конфликта приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов и ракет. Украинская сторона, как правило, официально не комментирует такие операции.

В августе украинская армия зашла на территорию Курской области, что президент Украины Владимир Зеленский назвал операцией для защиты Сумской области от возможного наступления со стороны России.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.