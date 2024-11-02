Власти Иордании заявили, что не допустят использования своего воздушного пространства на фоне региональной напряженности. Как сообщает информагентство PETRA, министр информации Иордании Мухаммад аль-Мумини отметил, что страна отвергает любые попытки нарушить ее воздушное пространство, особенно с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Аль-Мумини подчеркнул, что Иордания расценивает подобные нарушения как угрозу и часть ведения боевых действий. Он добавил, что Иордания не намерена становиться территорией конфликта и не позволит проход через свое воздушное пространство военным самолетам, ракетам или беспилотникам.

Ранее министр иностранных дел Иордании Айман аль-Сафади предупредил, что израильские атаки на святые места могут вызвать серьезный конфликт, который охватит весь регион. Он выступил с этим заявлением на сессии «Глобальная дипломатия и будущее Палестины» в Анкаре.

Сафади подчеркнул, что Иордания имеет обязательства по защите святых мест в Иерусалиме.

«Защита прав христиан, арабов и мусульман чрезвычайно важна для поддержания стабильности. Мы призываем к прекращению насилия», — отметил глава иорданского МИД.

По его словам, если Израиль продолжит атаковать святыни, это может перерасти в войну с последствиями далеко за пределами региона. Сафади добавил, что переход этой черты Израилем может привести к катастрофическим последствиям: «Если огонь здесь разгорится, он охватит весь регион. Мир должен осознавать эту угрозу».