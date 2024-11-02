31 октября представители Министерства труда, миграции и занятости Таджикистана и Южной Кореи подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает отправку таджикистанцев на работу в Южную Корею через Систему разрешений на работу (EPS).

По информации таджикского ведомства, эта система будет действовать с 2025 года и обеспечит защиту прав трудящихся из Таджикистана, а также поможет сократить уровень нелегальной миграции.

Таджикские чиновники отметили, что соглашение позволит снизить безработицу и откроет доступ к новым рынкам труда. Таджикистан стал 17-й страной, подключенной к EPS.

«Ожидается, что стороны упростят требования к соответствующим службам по принятию и развитию такого сотрудничества, а также языковой и профессиональной подготовки, перевода и найма рабочей силы между странами в рамках действующих законов», — добавили представители Минтруда Таджикистана.

Одним из главных требований для трудоустройства в Южной Корее является знание корейского языка и профессиональные навыки. В связи с этим организованы специальные курсы, в том числе в «Центре образования взрослых Таджикистана», консультативных центрах и центрах профессиональной подготовки в разных регионах страны.

Согласно официальной статистике, в 2023 году более 652 тыс. граждан Таджикистана отправились на заработки за границу. Большинство — 627 тыс. человек — выбрали Россию, около 18,5 тыс. уехали в Казахстан, и более 6,5 тыс. отправились в другие страны.