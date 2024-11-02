Казахстан ввел новую визу Neo Nomad, ориентированную на зарубежных граждан, работающих удаленно. Этот тип визы, как сообщили в Министерстве туризма и спорта, позволяет иностранцам находиться в Казахстане до года, продолжая работать на свои компании за пределами страны.

Для получения визы иностранные граждане должны подтвердить стабильный доход не менее $3 тыс. в месяц за границей, иметь медицинскую страховку и справку о несудимости.

В министерстве отмечают, что новый визовый режим не только привлечет туристов и цифровых кочевников, но и принесет экономическую выгоду: по оценкам, ежегодный эффект от визы может составить около 3,6 млрд тенге ($7,3 млн), если визу получат 500 человек.

Виза Neo Nomad разработана по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и аналогична программам Digital Nomad, популярным в Европе. На данный момент в мире более 50 стран предоставляют визы для удаленных работников, предлагая условия пребывания от 6 месяцев до 2 лет.