ПОЛИТИКА
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Молдова в тисках Запада и Востока
Во втором туре президентских выборов в Молдове проевропейский лидер Майя Санду соперничает с Александром Стояногло на фоне обвинений в российском вмешательстве
Молдова в тисках Запада и Востока
Выборы в Молдове / Фото: Reuters / Others
3 ноября 2024 г.

В воскресенье в Молдове проходит второй тур президентских выборов, где действующий президент Майя Санду, получившая в первом туре более 42% голосов, противостоит кандидату от Партии социалистов Александру Стояногло, набравшему около 26%.

Для голосования открыто 2219 избирательных участков, включая 231 за рубежом. Участки начали работу в 7 утра и закроются в 21:00 по местному времени.

Выборы проходят в условиях острого геополитического противостояния. При Санду Молдова взяла четкий курс на сближение с Западом, разорвала связи с Москвой и поддержала Киев после начала войны в Украине. Стояногло, в свою очередь, выступает за более сбалансированную внешнюю политику.

Действующий президент обвиняет своего оппонента в связях с Кремлем, предупреждая, что его победа может привести к дестабилизации ситуации в стране. Стояногло отвергает эти обвинения и критикует Санду за политику, которая, по его мнению, раскалывает молдавское общество, значительную часть которого составляют русскоговорящие граждане.

Молдавские власти заявили о попытках России повлиять на исход выборов, утверждая, что Москва якобы направила миллионы долларов на вмешательство не только в президентскую кампанию, но и в референдум о вступлении в Европейский Союз.

Результаты голосования могут существенно повлиять на расстановку сил перед парламентскими выборами следующего года, где партии Санду предстоит бороться за сохранение парламентского большинства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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