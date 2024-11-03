ПОЛИТИКА
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Google Карты подставили Киев
Сервис Google Maps обновил спутниковые снимки, разместив в публичный доступ изображения военной техники ВСУ
Google Карты подставили Киев
Фото: Reuters / Others
3 ноября 2024 г.

После последнего обновления спутниковых снимков сервиса Google Maps (Google Карты) пользователям стали видны изображения украинских военных объектов, о чем сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

«Представьте ситуацию. Гугл выкладывает на картах обновленные снимки, на которых видно размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого», — написал украинский чиновник в соцсетях.

Он отметил, что российские медиа и провоенные блогеры уже активно распространяют эти изображения.

Коваленко сообщил, что представители Google все же связались с Киевом после того, как его сообщения вызвали общественный резонанс.

«Говорят, что уже работают над исправлением ситуации со снимками размещения наших военных систем. <…> В дальнейшем также проговорим, как решать любые проблемы оперативно», — добавил чиновник.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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