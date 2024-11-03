Голосование в Ливерпуле и Нортгемптоне (Великобритания) было прервано после того, как местные правоохранители получили сообщения о заложенной бомбе. Об этом молдавскому агентству IPN сообщили дипломатические источники и избиратели, присутствовавшие на месте происшествия.

Инцидент нарушил работу избирательных участков, пока власти эвакуировали здание для проверки, сообщает агентство.

Аналогичный сигнал тревоги был получен на одном из избирательных участков во Франкфурте. В отличие от ситуации в Ливерпуле, немецкая полиция разрешила продолжить голосование, посчитав, что непосредственной угрозы не было.

В Министерстве иностранных дел Молдовы заявили, что сообщения о минировании оказались ложными и предназначались для препятствования голосованию. В МИД уточнили, что инциденты произошли на четырех участках.

«Специализированные службы этих стран разработали протоколы на случай тревожных ситуаций и уже завершили антитеррористическую проверку, объявив, что тревоги были ложными», — заявили в ведомстве.

В воскресенье в Молдове проходит второй тур президентских выборов, где действующий проевропейский президент Майя Санду, получившая в первом туре более 42% голосов, противостоит кандидату от Партии социалистов Александру Стояногло, набравшему около 26% и которого сторонники Санду обвиняют в связях с Россией.

Молдавские власти ранее заявляли о попытках Москвы повлиять на исход выборов, утверждая, что РФ якобы направила миллионы долларов на вмешательство в президентскую кампанию.