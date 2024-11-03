Президент Молдовы Майя Санду лидирует на выборах, опережая своего оппонента Александра Стояногло, кандидата от Партии социалистов. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии Молдовы.

После обработки 92,5% протоколов на президентских выборах в Молдове действующий президент Майя Санду лидирует с результатом 50,20% голосов. Ее основной соперник, бывший генеральный прокурор и представитель Гагаузской автономии Александр Стояногло, набирает 49,80%.

Особую роль сыграла беспрецедентная активность диаспоры: за рубежом проголосовало более 320 тыс. граждан из общего числа менее 1,7 млн избирателей. Среди зарубежных избирателей Санду получает около 80% голосов, и этот показатель может увеличиться при дальнейшем подсчете.

Майя Санду уже появилась в своем избирательном штабе, где ее встретили сторонники скандированием «Майя Санду — президент» и «Победа!».

Ее оппонент Александр Стояногло призвал сторонников к спокойствию. «Первые результаты выборов уже поступают, и я призываю всех сохранять спокойствие, независимо от цифр. Голос каждого заслуживает уважения, а демократия — это прежде всего зрелость перед результатом», — написал он в Telegram-канале.

Показательны результаты в автономном регионе Гагаузия, где Стояногло получил 97,04% голосов, а Санду всего 2,96%.

Выборы не обошлись без инцидентов: поступили сообщения о «минировании» четырех зарубежных избирательных участков, а также моста, используемого избирателями из Приднестровья.