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Удар по супермаркету в Харькове
Российские войска нанесли авиаудары по Харькову, повредив здания и ранив 14 человек
Удар по супермаркету в Харькове
Фото: ГСЧС Украины / Others
4 ноября 2024 г.

Вечером в воскресенье российские войска нанесли авиаудары по Харькову, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В Шевченковском районе города бомбы повредили многоэтажные жилые дома, легковые автомобили, супермаркет и другие торговые объекты.

По данным областной полиции, в результате ударов по городу пострадали 14 человек, включая четверых сотрудников полиции. Харьковская областная прокуратура опубликовала видео с разрушениями супермаркета.

Также российские военные атаковали Холодногорский район Харькова. По предварительным данным, жертв и раненых не зафиксировано. В некоторых домах выбиты стекла.

В ночь на понедельник силы ПВО Украины сбили 50 из 80 ударных беспилотников, запущенных Россией. Кроме того, российские войска нанесли удар баллистической ракетой «Искандер-М» по Днепропетровской области, сообщили Воздушные силы ВСУ.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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