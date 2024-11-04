КУЛЬТУРА
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Азербайджан открыл школу Физули в Киркуке
В иракском городе состоялось торжественное открытие отремонтированной за счет Азербайджана начальной школы имени великого тюркского поэта Мухаммеда Физули
Азербайджан открыл школу Физули в Киркуке
Школа Физули в Киркуке / Others
4 ноября 2024 г.

В иракском городе Киркук состоялась церемония открытия начальной школы, названной в честь выдающегося тюркского поэта Мухаммеда Физули. Образовательное учреждение было капитально отремонтировано и реконструировано на средства азербайджанского государства.

«Сегодня мы приняли участие в церемонии открытия начальной школы имени гениального азербайджанского поэта Мухаммеда Физули, расположенной в городе Киркук», — сообщил в социальной сети X посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов.

В рамках мероприятия состоялась встреча посла с депутатом от провинции Киркук Эршат Салехи, представляющим Фронт иракских туркмен. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и регионом Туркменели.

«Мы приняли в Киркуке уважаемого посла Азербайджана в Багдаде Насира Мамедова, обсудили возможные совместные действия между Азербайджаном и регионом Туркменели», — подтвердил иракский политик в своем аккаунте.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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