В иракском городе Киркук состоялась церемония открытия начальной школы, названной в честь выдающегося тюркского поэта Мухаммеда Физули. Образовательное учреждение было капитально отремонтировано и реконструировано на средства азербайджанского государства.

«Сегодня мы приняли участие в церемонии открытия начальной школы имени гениального азербайджанского поэта Мухаммеда Физули, расположенной в городе Киркук», — сообщил в социальной сети X посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов.

В рамках мероприятия состоялась встреча посла с депутатом от провинции Киркук Эршат Салехи, представляющим Фронт иракских туркмен. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и регионом Туркменели.

«Мы приняли в Киркуке уважаемого посла Азербайджана в Багдаде Насира Мамедова, обсудили возможные совместные действия между Азербайджаном и регионом Туркменели», — подтвердил иракский политик в своем аккаунте.