Израильские войска начали тотальный снос всех деревень на юге Ливана в трехкилометровой зоне у границы. Под снос пошли даже древние поселения, известные еще с древнеримских времен, такие как Айтарун, Одейсса и Ярун, пишет Financial Times (FT) на основе спутниковых снимков.

По данным FT, Израиль уже снес здания в более чем 12 ливанских деревнях, утверждая, что эта территория якобы служила «первым рубежом» объектов «Хезболлы‎»‎.

Для Лубнана Баальбаки, дирижера ливанского филармонического оркестра, уничтожение дома его семьи стало личной трагедией. Сразу после начала израильского вторжения он с семьей вынужден был бежать в Бейрут. По его словам, в Одейссе израильтяне разрушили дом, который построил его отец-художник. Он долгие годы собирал в доме коллекцию произведений искусства и более 2000 книг.

«Для нас это стало катастрофой», — отметил Баальбаки.

С начала октября Израиль провел более тысячи авиаударов и начал наземное вторжение на юг Ливана. Известно, что Тель-Авив использовал стратегию контролируемых взрывов, одновременно уничтожая несколько строений, невзирая на их историческую или культурную ценность. Более 12% всех построек на юге Ливана пошли под снос за последние четыре недели, отмечает FT.

Израильские силы утверждают, что нацелены исключительно на инфраструктуру «‎‎Хезболлы», размещенную среди гражданского населения, и называют села, где ведутся боевые действия, «военизированными деревнями». Однако эксперты, такие как Альфонсо Гурменди Дункельберг, подвергают сомнению законность такой стратегии, указывая, что международное право требует «огромного» военного преимущества для оправдания сноса целых деревень.

По словам отставного ливанского генерала Акрама Камала Срави, такая тактика преследует цель расчистить возможные пути для дальнейшего вторжения вглубь территории Ливана, а также расчистку земель для дальнейшей оккупации и строительства незаконных израильских поселений. Израиль уже оккупировал южный Ливан с 1986 по 2006 годы и вывел свои войска только под давлением ООН.