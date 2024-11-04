За два дня до выборов Дональд Трамп вновь вспомнил старые обиды и заявил, что не должен был покидать Белый дом после поражения в 2020 году. Это заявление, сделанное на митинге в Пенсильвании, снова подчеркнуло его недовольство прошлой избирательной кампанией и повысило риск гражданского конфликта в США после выборов.

На митинге Трамп сначала придерживался своих основных тем, однако вскоре вернулся к старой повестке — он назвал демократов «демонами», возмущаясь результатами выборов 2020 года.

«У нас была самая безопасная граница в истории страны, когда я покидал свой пост», — заявил Трамп, отметив, что его уход из Белого дома был ошибкой. В 2020 году, по его словам, он даже обдумывал возможность не покидать Белый дом — явный намек на то, что республиканец был готов нарушить конституцию и не признать итоги выборов.

Бывший президент также повторил давно опровергнутые теории о фальсификациях на выборах и обвинил демократов в попытках манипулировать результатами.

Трамп резко раскритиковал недавний опрос в Айове, где он значительно уступает Камале Харрис.

«Это называется искусственное подавление кандидата, и это должно быть незаконно», — отметил политик. Он добавил, что его команда уверена в победе, полагаясь на внутренние опросы. Трамп уточнил, что, судя по этим данным, он лидирует в пяти из семи ключевых штатов.

На митинге Трамп также возобновил свою критику в адрес СМИ, пошутив, что ему «не было бы жалко» репортеров, окажись они в опасности в случае очередного покушения на него. Представитель Трампа позже заявил, что это якобы было сказано с целью защитить журналистов, так как они находятся под угрозой.