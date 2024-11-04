Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на открытии 40-го заседания Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Международном конгресс-центре имени Лютфи Кырдара в Стамбуле.

«За последние 13 месяцев мы стали свидетелями множества страданий, массовых убийств и жестокости на землях Газы и Палестины. Погибли 50 тыс. палестинцев. Сионистский режим и его сторонники совершали всевозможные злодеяния на протяжении 13 месяцев, но не смогли поставить на колени наших палестинских братьев», — заявил президент.

По словам Эрдогана, в Газе 2 млн человек были оставлены без лекарств и продовольствия. «Львы Газы героически сопротивляются израильской машине смерти», — подчеркнул он.

Турция, как отметил президент, с первого дня заняла самую решительную позицию против геноцида, проводимого Израилем. Страна доставила более 85 тыс. тонн гуманитарной помощи через Египет, став крупнейшим поставщиком помощи в Газу. В знак протеста против геноцида Турция полностью прекратила торговые отношения с Израилем, отказавшись от товарооборота в 9,5 млрд долларов.

«Мы должны проявить солидарность и единство для поиска долгосрочных решений. Исламский мир должен усилить поддержку народа Палестины и Газы. Крайне важно, чтобы исламский мир отложил в сторону разногласия и поддержал Палестину и Ливан», — призвал Эрдоган.

Он также подчеркнул, что «лучшим ответом на сионистскую агрессию станет признание палестинского государства большим количеством стран». Турецкий лидер также напомнил, что Турция подала заявку на участие в деле о геноциде против Израиля в Международном суде ООН.