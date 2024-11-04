Военный суд арестовал заместителя начальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева по подозрению в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как передает телеграм-канал Mash, Мирзаев потребовал от поставщика строительных модулей для быстровозводимых зданий взятку в размере 140 млн рублей. Генерал якобы угрожал разорвать контракт на сумму 480 млн рублей, если не получит оговоренные средства.

Компания, по данным Mash, перевела деньги через посредника, после чего обоих задержали. На данный момент официального подтверждения этой информации нет. Защита генерал-майора настаивала на его переводе под домашний арест, однако суд постановил взять его под стражу до 2 января 2025 года.

С апреля 2024 года в России были задержаны трое бывших заместителей министра обороны, включая Дмитрия Булгакова, Тимура Иванова и Павла Попова, — всех по делам о коррупции.

Также возбуждены уголовные дела против высокопоставленных военных, среди которых начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, замглавы Генштаба Вадим Шамарин, начальник управления департамента оборонного заказа Минобороны Владимир Вертелецкий, экс-командующий 58-й армией Иван Попов, директор военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель командующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов.