ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Россия лишилась станков с ЧПУ
Тайвань прекратил поставки станков в Россию, ужесточив экспортный контроль на фоне возможного военного применения оборудования
Россия лишилась станков с ЧПУ
Тайвань официально прекратил поставки станков в Россию / Фото: Reuters
4 ноября 2024 г.

Тайвань официально прекратил поставки станков в Россию, ужесточив экспортный контроль из-за риска использования оборудования в военных целях, сообщает Taiwan News со ссылкой на Министерство экономики Тайваня.

Решение принято после публикации доклада британского Королевского объединенного института оборонных исследований и американского правительственного Open Source Centre, в котором Тайвань упоминался как поставщик оборудования для России.

Министерство экономики уточнило, что новые меры полностью блокируют экспорт станков и усиливают санкции за нарушение. Теперь штраф за первое нарушение составляет один миллион тайваньских долларов (около 31 310 долларов США). Тайваньская сторона считает, что принятые меры уже показали свою эффективность.

В марте власти Тайваня добавили в расширенный санкционный список 77 видов станков с числовым программным управлением (ЧПУ), предназначенных для России и Беларуси.

Запрет коснулся таких видов оборудования, как электрохимические, обрабатывающие, токарные, фрезерные, шлифовальные станки и другие виды высокотехнологичного оборудования.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us