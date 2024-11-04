Тайвань официально прекратил поставки станков в Россию, ужесточив экспортный контроль из-за риска использования оборудования в военных целях, сообщает Taiwan News со ссылкой на Министерство экономики Тайваня.

Решение принято после публикации доклада британского Королевского объединенного института оборонных исследований и американского правительственного Open Source Centre, в котором Тайвань упоминался как поставщик оборудования для России.

Министерство экономики уточнило, что новые меры полностью блокируют экспорт станков и усиливают санкции за нарушение. Теперь штраф за первое нарушение составляет один миллион тайваньских долларов (около 31 310 долларов США). Тайваньская сторона считает, что принятые меры уже показали свою эффективность.

В марте власти Тайваня добавили в расширенный санкционный список 77 видов станков с числовым программным управлением (ЧПУ), предназначенных для России и Беларуси.

Запрет коснулся таких видов оборудования, как электрохимические, обрабатывающие, токарные, фрезерные, шлифовальные станки и другие виды высокотехнологичного оборудования.