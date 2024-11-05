Сотни сотрудников избиркомов США получили угрозы убийства в день выборов, сообщил канал ABC. По его данным, поток угроз вынудил правоохранительные органы выделить «значительные ресурсы‎»‎ для обеспечения безопасности.

Бюро разведки полиции Нью-Йорка сообщило, что основные риски для дня выборов — это насилие, беспорядки и дезинформация, распространенная иностранными государствами. В списке возможных целей атак значатся сотрудники избирательных комиссий, офисы предвыборных штабов и избирательные участки.

С апреля 2024 года ФБР зафиксировало около 2000 угроз в адрес сотрудников избиркомов и инициировало более 100 расследований. В последние дни несколько человек из разных штатов получили обвинения в угрозах против сотрудников избиркомов.

Так, Тик Брокбанк из Колорадо угрожал чиновникам в Колорадо и Аризоне, судье и федеральным агентам, если они не поддержат Дональда Трампа. Ричард Гленн Кантвелл из Тампы, как утверждается, угрожал сотруднику избиркома. Джон Поллард из Филадельфии угрожал убийством представителю штата, ответственному за набор наблюдателей.

Также растет количество агрессивных высказываний в интернете. В октябре пользователи на нескольких платформах обвиняли губернатора Джорджии Брэда Раффенспергера в фальсификации президентских выборов, призывая казнить чиновника. В экстремистских чатах сторонников Трампа даже призвали создать «национальное ополчение для защиты республики и обеспечения честности выборов».

ФБР также предупредила, что иностранные державы, включая Россию, Иран, Китай и КНДР, попытаются повлиять на послевыборные настроения в США. Один из сценариев, который приводит ABC, — что тролли и хакеры попытаются вывести всех недовольных итогами выборов на улицы, чтобы организовать массовые беспорядки по аналогии со штурмом Капитолия 6 января 2021 года.

Выборы 2024 года будут особенно напряженными, так как республиканец Дональд Трамп и демократка Камала Харрис идут практически на равных — у обоих кандидатов по 48-50% голосов, если верить опросам. Трамп, 45-й президент США (2017–2021), проиграл выборы 2020 года Джо Байдену и теперь пытается вернуться в Белый дом. Харрис, нынешний вице-президент, представляет Демократическую партию.