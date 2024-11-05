США стали уже 21-й страной, с которой Узбекистан завершил переговоры, посвященные вступлению в ВТО. Диалог с американской стороной длился 14 месяцев. Об этом заявил специальный представитель президента по вопросам ВТО Азизбек Урунов.

«14 месяцев активных переговоров достигли логического завершения. Без политической воли, поддержки и руководства нашего президента Шавката Мирзиеёва, Администрации президента и Межведомственной комиссии это вряд ли бы произошло», — подчеркнул Урунов.

Он также добавил, что членство в ВТО может существенно ускорить рост экономики Узбекистана.

«Согласно оценке Всемирного банка, вступление Узбекистана в ВТО поспособствует экономическому росту дополнительно на 17% в течение 5-7 лет с момента членства», — отметил Урунов.

Центробанк Узбекистана прогнозирует рост ВВП в этом году на уровне 6 — 6,5%. Кроме того, Узбекистан намерен увеличить объем ВВП до $200 млрд к 2030 году.

Процесс вступления Узбекистана официально возобновился на четвертом заседании рабочей группы в 2020 году. Затем состоялись еще три заседания в июне 2022 года, марте 2023 года и ноябре 2023 года.

Президент Шавкат Мирзиёев не раз подчеркивал, что вступление в ВТО является приоритетом для страны в рамках стратегии удвоения экспорта.