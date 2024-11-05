Пока США выбирают нового президента, правительство канцлера Олафа Шольца в Германии вошло в политический штопор. Для коалиции началась критическая неделя, которая может завершиться крахом всего правительства и отставкой канцлера.

Всему виной бюджетные споры. Олаф Шольц готовится к экстренным переговорам с министром экономики Робертом Хабеком от «Зеленых» и министром финансов Кристианом Линднером от Свободных демократов (СвДП). 5 и 6 ноября эти три политика и должны определить, быть или не быть правящей коалиции. Министры и канцлер обсудят ключевые вопросы бюджета на 2025 год, а также меры по улучшению экономики — эти два вопроса стали триггером острого конфликта внутри коалиции.

Сопредседатель Социал-демократов (СДПГ) Саския Эскен отметила, что, вне зависимости от итогов выборов в США, стране нужна ответственная политика, и на этой неделе станет ясно, способна ли коалиция обеспечить ее.

Ситуацию ухудшила недавняя утечка документа, в котором Линднер предлагал налоговые льготы и пересмотр уже принятых климатических мер — это противоречит позициям СДПГ и «Зеленых». Сравнения с программой Отто Ламбсдорфа, которая в 1982 году привела к падению правительства, усилили напряжение. Если до конца недели компромисса не будет, коалиция может распасться уже в пятницу — это приведет к досрочным выборам весной или к формированию правительства меньшинства.

Важнейшей задачей остается утверждение бюджета на 2025 год, в котором образовалась дыра в €2,4 млрд и более.

«Если бюджет провалится, Германия войдет в период неопределенности в самый неподходящий момент», — заявил Хабек, ссылаясь на ситуацию в Украине, выборы в США и ухудшение внутренней экономики. Символом экономических проблем стало объявление Volkswagen о закрытии трех заводов в Германии.

Согласно опросу ARD, почти три четверти немцев обеспокоены состоянием экономики, а более половины поддерживают досрочные выборы. Уровень удовлетворенности коалицией упал до 14%, что говорит о глубоком кризисе.

Как ни странно, но победа Трампа может изменить ситуацию и заставить коалицию продолжить работу, несмотря на все противоречия.