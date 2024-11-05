Районный суд в Грузии аннулировал результаты парламентских выборов на 30 избирательных участках. Причиной стало нарушение тайны голосования.

Судья провел эксперимент с бюллетенями с трех случайных участков в районах Тетрицкарой и Цалка на юге Грузии. Было выявлено, что отметка за партию видна с обратной стороны бюллетеня. В результате при вводе бюллетеня в аппарат для подсчета голосов рядом стоящие могли понять, за кого голосует человек.

Центральная избирательная комиссия имеет право обжаловать это решение. Однако эксперты считают, что прецедент уже создан.

Иски с требованием отменить результаты из-за нарушения тайны голосования подала Ассоциация молодых юристов Грузии. Организация просила аннулировать итоги более чем на двух тысячах участков. Однако суды в Тбилиси и других городах эти иски отклонили, сообщалось 3 ноября.

Согласно официальным результатам, «Грузинская мечта» получила 53,9% голосов и 79 мандатов из 150, оппозиционная «Коалиция за перемены» — 11%, «Единое национальное движение» Саакашвили — 10%, «Сильная Грузия» Хазарадзе — 8,8%, а «За Грузию» экс-премьера Георгия Гахарии — 7,75%. Коалиционные оппозиционные партии, включая «Коалицию за перемены» и «Сильную Грузию», заявили, что откажутся от мандатов.