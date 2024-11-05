ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Азербайджан и Иран провели совместные учения
В иранской части Каспийского моря прошли совместные учения «AZIREX-2024» с участием военно-морских сил Азербайджана и Ирана
Азербайджан и Иран провели совместные учения
Фото: Минобороны Азербайджана / Others
5 ноября 2024 г.

В иранской акватории Каспийского моря прошли совместные тактические учения «AZIREX-2024» с участием военно-морских сил Азербайджана и Ирана. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Учения, направленные на укрепление военного сотрудничества между двумя странами, включали отработку спасательных и медицинских операций, а также действий при кораблекрушениях и обеспечении безопасности судов.

Военные моряки обеих стран продемонстрировали высокий профессионализм, успешно выполнив все поставленные задачи на различных этапах учений, сообщили в оборонном ведомстве.

В учениях принимали участие 2 боевых корабля и более 100 военнослужащих личного состава ВМС Азербайджана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us