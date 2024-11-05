В иранской акватории Каспийского моря прошли совместные тактические учения «AZIREX-2024» с участием военно-морских сил Азербайджана и Ирана. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Учения, направленные на укрепление военного сотрудничества между двумя странами, включали отработку спасательных и медицинских операций, а также действий при кораблекрушениях и обеспечении безопасности судов.

Военные моряки обеих стран продемонстрировали высокий профессионализм, успешно выполнив все поставленные задачи на различных этапах учений, сообщили в оборонном ведомстве.

В учениях принимали участие 2 боевых корабля и более 100 военнослужащих личного состава ВМС Азербайджана.