Турция является братским государством и стратегическим партнером Кыргызстана. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, проходившей в Бишкеке.

«Я глубоко верю, что будущее наших двух стран и народов будет единым. На сегодняшнем заседании Высшего совета стратегического сотрудничества между нашими странами мы обсудим состояние перспективы нашего двустороннего сотрудничества. В качестве первого главы иностранного государства вы являетесь нашим почетным гостем в только что построенном «Ынтымак Ордо», — заявил Жапаров.

Президент Кыргызстана также подчеркнул, что в знак дружбы турецкой стороне были переданы кыргызские юрты, укомплектованные всем необходимым.

«Юрта имеет священное значение для кыргызского кочевого народа, так как это дом, где человек рождается, растет и проводит свою жизнь с близкими. Верю, что эти юрты будут символизировать единство тюркоязычных народов и стремление наших стран к дальнейшему развитию и укреплению стратегических отношений», — добавил Жапаров.

Также Жапаров предложил Турции участие в строительстве малых и средних гидроэлектростанций. Он отметил, что это принесет региону не только экономические, но и экологические выгоды.

«Ранее мы с вами согласовали, что необходимо увеличить объем взаимной торговли. Для достижения этой цели обращаю ваше внимание на важность упрощения торговых процедур между странами, особенно в отношении предоставления льгот для Кыргызстана. В частности, мы изучили общую систему преференций Турции и обнаружили, что для некоторых ключевых экспортных товаров Кыргызстана отсутствуют льготы. В этой связи прошу рассмотреть возможность введения пониженных таможенных тарифов на товары, ориентированные на экспорт из Кыргызстана», — сказал кыргызский лидер.

Он также отметил, что страна нуждается в эффективной транспортно-логистической инфраструктуре и современных коммуникациях.

«Создание условий для граждан Кыргызстана для получения качественной медицинской помощи является еще одним приоритетным направлением. В этой сфере медицинская система Турецкой Республики, которая считается одной из лучших в мире, служит для нас образцом. В доказательство этому в Бишкеке успешно функционирует Кыргызско-Турецкая больница дружбы», — подчеркнул президент Кыргызстана.

Он добавил, что в Кыргызстане было создано государственное предприятие «Кыргызфармация», которое должно обеспечить население качественными лекарственными препаратами.

«Мы знаем, что Турция является мировым лидером в производстве высококачественных лекарств и медицинских изделий. В связи с этим я предлагаю построить турецкий фармацевтический завод в Кыргызстане, который будет удовлетворять потребности как Кыргызстана, так и других стран Центральной Азии и России», — предложил Жапаров.

Кроме того, Жапаров отметил культурные и гуманитарные связи между двумя странами.

«В подтверждение этому с гордостью отмечаю, что в прошлом году в турецких городах Анкара и Анталья при содействии турецкой стороны на высоком уровне прошли Дни культуры Кыргызстана, приуроченные к 32-летию независимости Кыргызской Республики, 100-летию основания Турецкой Республики и 95-летию великого кыргызского писателя Ч. Айтматова. Такие мероприятия укрепляют дружеские и братские отношения между двумя народами и сохраняют духовную близость. Пользуясь случаем, предлагаю провести Дни культуры Турецкой Республики и на территории Кыргызстана», — сказал президент.