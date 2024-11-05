«Три ребенка — лучше всего» — гласит яркий плакат на выставке свадебных платьев в китайском городе Чанша. На мероприятии аниматоры дают советы по созданию семьи, есть аттракционы, где мужчины могут примерить специальный жилет, имитирующий боль при родах.

Эта инициатива — часть правительственной кампании, направленной на увеличение браков и рождаемости в КНР, чтобы противостоять сокращению населения. Однако выставка привлекла мало посетителей и вызвала критику как регрессивное и угнетающее женщин мероприятие, которое отпугивает людей от брака, пишет агентство Reuters.

Министерство гражданских дел Китая сообщило, что число регистраций браков за первые три квартала 2024 года снизилось на 16,6% — всего до 4, 75 млн пар. В прошлом году население Китая сократилось второй год подряд более чем на 2 млн и остается на уровне 1,4 млрд. В 2023 году в КНР было зарегистрировано всего 9 млн рождений — это самый низкий показатель с момента начала наблюдений в 1949 году.

В ответ Пекин призвал местные власти направить ресурсы на поощрение браков и рождение детей. Меры, которые предлагает китайское правительство — улучшить условия для декретных отпусков, поддержать семьи с детьми деньгами, например, дать им льготы на покупку первого жилья.

Однако, как отметила старший научный сотрудник Центра политических исследований при Университете Виктории Сюцзянь Пэн, эффективность этих мер будет ограниченной, поскольку семья требует времени и денег. Без сокращения рабочих часов и повышения декретных выплат призыв властей Китая так и останется лишь призывом.

Впрочем, местные муниципалитеты постановление правительства расценили как приказ. В попытках повысить рождаемость некоторые регионы начали раздавать женщинам бесплатные витамины и обзванивать их с призывами завести ребенка.

Китай ввел политику «‎Одна семья — один ребенок»‎ еще в 1979 году, чтобы сдержать неконтролируемый демографический бум в стране. За рождение более одного ребенка были установлены штрафы — 4-8 средних годовых зарплат.

Кампанию свернули еще в 2015 году, однако резкого роста рождаемости не произошло — напротив, в стране последние 20 лет уверенно падают все демографические показатели.