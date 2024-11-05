Министерство обороны Беларуси сообщило, что у границы с Украиной сконцентрированы подразделения с бронетехникой, включая силы спецназа и национальную гвардию Украины. Вокруг республики сложилась атмосфера «‎повышенной напряженности в военно-политической обстановке‎», заявил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Владимир Куприянюк.

Он также обвинил НАТО в подготовке к открытому противостоянию с Минском и Москвой. Военачальник утверждает, что альянс увеличил военное присутствие у границ Союзного государства РФ и Беларуси и значительно нарастил военные расходы. Все это, по словам Куприянюка, свидетельствуют о том, что «‎управляемый США блок НАТО фактически готовится к вооруженному конфликту с Республикой Беларусь и Российской Федерацией»‎.

В самом альянсе напрямую не выражали стремления напасть на территорию РФ или Беларуси. Пока лидеры США и ФРГ всячески старались избежать прямого конфликта с Москвой или Минском, не разрешая Украине наносить удары дальнобойным оружием по российской территории.

Обстановка на границе Беларуси и Украины обострилась в конце августа, когда Минск перебросил значительные части армии к границе. Украинское правительство 25 августа обратилось к Минску с призывом отвести войска от границы на безопасное расстояние, превышающее радиус действия белорусских ракетных систем.

В своем заявлении МИД Украины подчеркнул: в случае нарушения границы со стороны Беларуси Украина «‎‎предпримет все необходимые меры для самозащиты, гарантированной Уставом ООН». В таком случае концентрация войск и объекты снабжения на территории Беларуси станут «‎‎законными целями для Вооруженных сил Украины (ВСУ)», предупредили в министерстве.

Минск в ответ обвинил Киев в подготовке нападения и переброске военных и танков к границе республики — якобы украинские силы планируют открыть второй фронт через Беларусь.

Граница между двумя странами протяженностью 1084 км включает зоны близости к Чернобыльской АЭС, что вызывает опасения не только за региональную, но и за глобальную безопасность. Реакторы станции остановлены, однако они по-прежнему несут радиационный заряд. Ракетные удары по этой зоне могут привести к масштабному радиоактивному заражению практически всей территории Восточной Европы.