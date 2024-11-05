Беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Белгороде - российском городе, находящемся вблизи украинской границы. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. <…> Информация о последствиях атаки уточняется», - написал российский чиновник.

Российские телеграм-каналы «Пепел» и Baza пишут, что речь идет о доме на улице Каштановая в районе Новая Жизнь.

По данным Гладкова, один человек был ранен — его госпитализировали с осколочным ранением ноги. Baza утверждает, что пострадавших трое, а телеграм-канал Mash (оба считаются близкими к силовикам), что раненых пятеро.

Глава региона также сообщил, что в результате инцидента загорелись три квартиры, добавив, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.