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Многоэтажку в Белгороде ударил дрон
Беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Белгороде, в результате чего, по разным данным, пострадали от 1 до 5 человек и загорелись несколько квартир
Многоэтажку в Белгороде ударил дрон
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова / Others
5 ноября 2024 г.

Беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Белгороде - российском городе, находящемся вблизи украинской границы. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. <…> Информация о последствиях атаки уточняется», - написал российский чиновник.

Российские телеграм-каналы «Пепел» и Baza пишут, что речь идет о доме на улице Каштановая в районе Новая Жизнь.

По данным Гладкова, один человек был ранен — его госпитализировали с осколочным ранением ноги. Baza утверждает, что пострадавших трое, а телеграм-канал Mash (оба считаются близкими к силовикам), что раненых пятеро.

Глава региона также сообщил, что в результате инцидента загорелись три квартиры, добавив, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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