Майкл Макграт, ирландский политик, претендующий на пост комиссара ЕС по вопросам верховенства права, получил вопрос, поддержит ли он запрет на платформу X (бывший Twitter) Илона Маска. На слушаниях в Европарламенте Макграт выразил поддержку Акту о цифровых услугах ЕС (DSA), отметив, что свобода слова — это не «абсолютное право».

«Нужно находить баланс, но это не абсолютное право, — сказал он. — Если это переходит границы, необходимы меры для защиты граждан».

Когда евродепутат от партии «Альтернатива для Германии» Мэри Хан уточнила, поддерживает ли он запрет на X, Макграт не дал прямого ответа, сославшись на свою коллегу Хенну Марию Вирккунен, которая курирует вопросы технологического суверенитета.

«В рамках DSA (Акта о цифровых услугах ЕС) существуют полномочия для вмешательства, если это потребуется», — отметил он, добавив, что кодекс ЕС по дезинформации вскоре станет обязательным для таких платформ, как X.

Эти реплики ирландского политика прозвучали на фоне сложностей, с которыми его коллеги сталкиваются в Ирландии, где налоговые поступления от крупных технологических компаний, таких как X, Meta и Alphabet, составляют значительную долю бюджета.