Во вторник глава Республики Коми объявил об уходе со своего поста, став третьим региональным руководителем, ушедшим в отставку за два дня после ростовского и тамбовского губернаторов.

«Наш президент доверил мне новую роль на федеральном уровне», — сказал глава Коми Владимир Уйба в видеоролике в Telegram, не уточнив, где будет работать дальше.

Уйба, прежде возглавлявший Федеральное медико-биологическое агентство России, был назначен руководителем Республики Коми в апреле 2020 года во время пандемии COVID-19.

Вскоре после того, как Уйба объявил о своей отставке во вторник, президент Владимир Путин назначил главу Еврейской автономной области на Дальнем Востоке России Ростислава Гольдштейна исполняющим обязанности главы Коми, о чем написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Газета «Ведомости», ссылаясь на источники в Кремле, еще в прошлом месяце сообщила, что Уйба, скорее всего, будет снят с должности. Уйба, будучи чужаком в Коми, по сообщениям, имел напряженные отношения с местной элитой.

Эта напряженность привлекла внимание международной общественности в прошлом году, когда бывший министр сельского хозяйства Коми Денис Шаронов попросил убежища в США после получения повестки о призыве в армию, что он объяснил «давним конфликтом» с Уйбой.

Уход Уйбы произошел после того, как в понедельник о своих отставках объявили губернатор Ростовской области Василий Голубев и губернатор Тамбовской области Максим Козлов. Временно обязанности на этих постах перейдут к экс-мэру Краснодара и участнику российско-украинской войны Евгению Первышову (в Тамбовской области) и ростовчанину Юрию Слюсарю, в прошлом музыкальному продюсеру, а ныне возглавляющему Объединенную авиастроительную корпорацию, а в прошлом (в Ростовской).