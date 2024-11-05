Кандидат от Республиканской партии на выборах в США Дональд Трамп проголосовал в Палм-Бич (штат Флорида), после чего заявил о готовности признать результаты президентских выборов. «Если я проиграю выборы, и эти выборы будут честными, я первым это признаю», — сказал бывший президент.

На фоне опасений повторения беспорядков, подобных событиям 2020 года, Трамп заверил: «Я определенно не хочу никакого насилия. Конечно, никакого насилия не будет; мои сторонники - не склонные к насилию люди».

Бывший адвокат Трампа Руди Джулиани сообщил The Telegraph, что пока не видел признаков фальсификаций, но добавил: «Я знаю, что от нечестных демократов можно ожидать чего угодно».

Позже Трамп сообщил журналистам, что готов к возможным судебным разбирательствам по итогам выборов. «Я думаю, было много судебных дел. Обе стороны обеспечены юристами. В процесс вовлечены тысячи адвокатов», — заявил Трамп.

Он раскритиковал электронные машины для голосования, заявив: «Если бы использовались бумажные бюллетени, удостоверения личности избирателей, подтверждение гражданства и однодневное голосование, все было бы закончено к 10 часам вечера. Это безумие».

Тем временем Камала Харрис провела серию интервью на местных радиостанциях в ключевых «колеблющихся» штатах. Комментируя оскорбления со стороны оппонентов, включая слова Трампа о ней как о «человеке с низким IQ», Харрис отметила: «Их оскорбления призваны отвлечь меня, но я не собираюсь отвлекаться на этот шум».

Ведущий американский аналитик опросов Нейт Силвер заявил, что исход гонки «менее предсказуем, чем итог подбрасывания монеты», при этом его модель прогнозирует победу Камалы Харрис с небольшим перевесом.

Сегодня, 5 ноября, в Соединенных Штатах проходит основной день голосования на президентских выборах. Особенность американской избирательной системы заключается в том, что граждане выбирают президента не напрямую, а через коллегию выборщиков.

Каждый штат имеет определенное количество выборщиков, равное общему числу его представителей в обеих палатах Конгресса. Всего в коллегии 538 выборщиков, и для победы кандидату необходимо получить минимум 270 голосов.

В большинстве штатов выборщики законодательно обязаны голосовать в соответствии с волеизъявлением избирателей своего штата, хотя в некоторых регионах существуют свои особенности правового регулирования.

По данным NBC News, еще до основного дня голосования более 80 млн американцев уже сделали свой выбор, воспользовавшись возможностью досрочного голосования или голосования по почте.