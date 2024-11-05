В преддверии смены власти в США отношения с Турцией находятся на критическом этапе. Президентство Трампа сочетало сотрудничество и напряженность с Анкарой: он не выступал против военного присутствия Турции в Сирии и занимал более прагматичную позицию по таким вопросам, как приобретение Анкарой систем С-400. Харрис же представляла внешнеполитическую линию Байдена в качестве вице-президента.

Если последствия возможного возвращения Трампа для Турции достаточно предсказуемы, то подход Харрис менее очевиден. Эксперты сходятся во мнении, что она, вероятно, продолжит политику Байдена в отношении Турции — члена НАТО, которая омрачена постоянными разногласиями с Анкарой.

«Если Камала Харрис будет избрана, она продолжит внешнюю политику Байдена в отношении Турции, которая была в основном критической и проблемной», — заявила TRT World доктор Ишыл Аджехан из Турецкого исследовательского фонда (TAV).

За время своего президентства Байден ни разу не посетил Турцию, что встретило ответную реакцию президента Эрдогана, избегавшего Белого дома во время своих визитов в США. Администрация Байдена также исключила Турцию из программы F-35 и заблокировала закупки F-16, что усугубило отношения.

Зеркальные «красные линии»?

Особое беспокойство Анкары вызвало отказ Байдена прекратить поддержку сирийского ответвления террористической организации PKK — YPG, а также экстрадировать членов террористической организации FETÖ, чей лидер Гюлен недавно скончался в больнице Пенсильвании.

«Союзничество требует общего взгляда на ключевые вопросы, чего сейчас нет между Турцией и США, особенно в отношении борьбы с терроризмом», — отмечает Фуркан Кая, доцент истории Университета Едитепе.

PKK признана террористической организацией как Турцией, так и США, и несет ответственность за гибель более 40 000 человек в Турции за последние четыре десятилетия. Для Анкары терроризм является «красной линией», позицию, которую Вашингтон не разделяет в полной мере в отношении сирийского ответвления PKK — YPG.

Со времен администрации Обамы США стремятся узаконить присутствие PKK вдоль южных границ Турции, используя членов РПК/YPG в так называемой борьбе против ДАЕШ.

Двойные стандарты по Газе

Другой один пункт разногласий Анкары и Вашингтона — противоположные позиции стран по продолжающейся войне Израиля в Газе. Турция открыто выступает против действий Израиля, критикуя Запад за соучастие в гибели палестинских мирных жителей.

Президент Эрдоган неоднократно обвинял союзников Израиля, включая США, в поддержке Тель-Авива. Израиль сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН за свои действия в Газе. Турция участвует в этом судебном процессе.

Между тем Харрис, как и Байден, поддерживает решение о создании двух государств – Израиля и Палестины – и призывает к гуманитарной помощи Газе. При этом она одновременно поддерживает «право Израиля на самооборону» и выступает против любого эмбарго на поставки оружия Израилю.

Напряженность в Средиземноморье

Вовлеченность США в Восточное Средиземноморье, особенно поддержка Греции, также усилила трения с Анкарой. В последние годы США расширили партнерство с Грецией в Восточном Средиземноморье, где Турция стремится защитить свои территориальные воды и поддержать интересы Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) как государства-гаранта.

«От Александруполиса (Дедеагач) до Крита размещение американских войск в регионе угрожает Турции и должно быть остановлено», — утверждает Кая, предполагая, что поддержка США Греции может спровоцировать дальнейшую эскалацию, если Харрис займет пост президента.

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Эксперты также отмечают, что балансирование Турции между США и Россией может оказаться под давлением, если Харрис возглавит Белый дом. «Администрация Харрис, вероятно, будет более агрессивно относиться к деликатной балансирующей политике Турции с Россией», — говорит Кая.

Как член НАТО, Турция играет уникальную посредническую роль в российско-украинском конфликте, способствуя диалогу между Москвой и Киевом, тогда как соперничество Вашингтона с Россией исключает любое прямое взаимодействие.

Путь вперед

Аджехан из TAV подчеркивает незаменимую роль Турции в НАТО благодаря ее стратегическому положению и роли в управлении миграцией и конфликтами на Ближнем Востоке. «Турция — ключевой союзник НАТО, чьей важностью было бы опрометчиво пренебречь, — отмечает она. — Как важный союзник по НАТО и партнер во многих областях, преемник Байдена должен отдать приоритет укреплению связей с Турцией».

Она считает, что «на фоне разрушений, вызванных конфликтами, политическими потрясениями и нестабильностью практически на всем Ближнем Востоке, Турция является самым надежным союзником в регионе». Несмотря на давние разногласия, Турция выражает осторожный оптимизм в отношении будущих связей с США. В недавнем выступлении в Нью-Йорке Эрдоган подчеркнул свое намерение поддерживать диалог с Вашингтоном «независимо от того, кто станет президентом».

Он отметил двусторонний торговый оборот более 30 млрд долларов в 2023 году, надеясь довести его до 100 млрд в ближайшие годы. Кая предполагает, что турецко-американские отношения могли подойти к переломному моменту накануне президентских выборов, что открыло бы возможность для восстановления отношений, которые не развивались, несмотря на добрую волю Турции и соблюдение ею своих обязательств как союзника. Тем не менее взаимное доверие требует обновленных обязательств.

«Безусловная поддержка администрацией Байдена Израиля и PKK должна быть полностью прекращена», — заключает Кая.