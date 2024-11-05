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Войска КНДР в РФ: страны G7 «обеспокоены»
G7, ЕС и их союзники выразили «серьезную обеспокоенность» военным сотрудничеством Москвы и Пхеньяна, предупредив о последствиях для безопасности
Войска КНДР в РФ: страны G7 «обеспокоены»
Владимир Путин вместе с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи / Фото: Reuters / Others
5 ноября 2024 г.

Страны G7, Евросоюз, а также Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия выступили с совместным заявлением, в котором выразили «серьезную обеспокоенность» в связи с размещением северокорейских войск в России, «потенциально для использования на поле боя против Украины».

«Прямая поддержка Северной Кореей войны России против Украины будет означать опасное расширение конфликта с серьезными последствиями для европейской и индо-тихоокеанской безопасности», — говорится в заявлении, напоминающем о размещении в России нескольких тысяч северокорейских военных.

Министры иностранных дел отметили, что это станет «дальнейшим нарушением» международного права, включая фундаментальные принципы Устава ООН.

«Мы самым решительным образом осуждаем растущее военное сотрудничество между КНДР и Россией, включая экспорт КНДР и незаконное приобретение Россией северокорейских баллистических ракет в нарушение множества резолюций Совета Безопасности ООН, а также применение Россией этих ракет и боеприпасов против Украины», — говорится в заявлении.

Ранее Южная Корея и Украина сообщили о размещении в России около 10 000 северокорейских военнослужащих. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также подтвердил присутствие северокорейских войск в Курской области, назвав это «опасным расширением» конфликта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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