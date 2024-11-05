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США предупредили Ирак о последствиях
Администрация Байдена потребовала от Багдада предотвратить возможную атаку Ирана по Израилю с иракской территории, пригрозив ответными действиями
США предупредили Ирак о последствиях
Боевики иракской шиитской группировки после атаки дрона на штаб проиранского ополчения в Багдаде / Фото: Reuters / Others
5 ноября 2024 г.

Иран готовит масштабную атаку против Израиля с территории Ирака в ближайшие дни, сообщили американские и израильские официальные лица. Атака планируется в качестве ответа на израильский удар 25 октября.

По информации Axios, Революционная гвардия Ирана перебрасывает беспилотники и баллистические ракеты шиитским ополченцам в Ираке и планирует совместную атаку против Израиля. Согласно изданию, США предупредили Иран публично и по дипломатическим каналам о недопустимости такой атаки, однако признаков тому, что Тегеран внял предупреждениям, нет.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен провели переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани. «Если вы не предотвратите это, мы не сможем остановить Израиль от нанесения удара по Ираку», — передал представитель США позицию администрации Байдена.

Иракский премьер-министр и его советники заявили, что не хотят втягивания страны в конфликт между Израилем и Ираном. Однако, по данным ливанской газеты «Аль-Ахбар», аль-Судани пока не удалось убедить проиранские вооруженные группировки в Ираке прекратить атаки против Израиля.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Блинкен подчеркнул необходимость для Ирака «выполнить свои обязательства по защите американского персонала и преследованию тех, кто ответственен за атаки на американский персонал в Ираке и Сирии, включая атаки проиранских ополченцев».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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