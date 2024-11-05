Бывший президент США Дональд Трамп заявил о «массовых фальсификациях» на текущих президентских выборах всего через несколько часов после того, как обещал признать результаты голосования, если оно будет «честным».

«Много разговоров о массовых ФАЛЬСИФИКАЦИЯХ в Филадельфии. Правоохранительные органы уже в пути!!!» — написал Трамп во вторник днем в своей социальной сети Truth Social.

Это заявление вызывает опасения демократов о возможном повторении ситуации 2020 года, когда Трамп отказался признавать результаты выборов.

Окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер жестко ответил на обвинения: «Нет абсолютно никаких фактических оснований для этого безумного утверждения. Единственные разговоры о массовых фальсификациях исходят от одного из кандидатов — Дональда Трампа. Если у Дональда Трампа есть какие-либо факты, подтверждающие его дикие обвинения, мы хотим услышать их сейчас. Прямо сейчас. Но мы не будем затаив дыхание этого ждать».