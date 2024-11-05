ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Трамп заявил о массовых фальсификациях
Кандидат в президенты США обвинил Филадельфию в нарушениях, несмотря на недавнее обещание признать «честные» результаты голосования
Трамп заявил о массовых фальсификациях
Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
5 ноября 2024 г.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о «массовых фальсификациях» на текущих президентских выборах всего через несколько часов после того, как обещал признать результаты голосования, если оно будет «честным».

«Много разговоров о массовых ФАЛЬСИФИКАЦИЯХ в Филадельфии. Правоохранительные органы уже в пути!!!» — написал Трамп во вторник днем в своей социальной сети Truth Social.

Это заявление вызывает опасения демократов о возможном повторении ситуации 2020 года, когда Трамп отказался признавать результаты выборов.

Окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер жестко ответил на обвинения: «Нет абсолютно никаких фактических оснований для этого безумного утверждения. Единственные разговоры о массовых фальсификациях исходят от одного из кандидатов — Дональда Трампа. Если у Дональда Трампа есть какие-либо факты, подтверждающие его дикие обвинения, мы хотим услышать их сейчас. Прямо сейчас. Но мы не будем затаив дыхание этого ждать».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us