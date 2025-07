*** 10:37

Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова главы Палаты представителей республиканца Майка Джонсона.

Сам Трамп объявил себя победителем, выйдя на сцену в Палм-Бич в штате Флорида перед сторонниками. Его сопровождали супруга и сын.

Он назвал свои успехи «политической победой, которую прежде не знала история США» и пообещал «золотую эпоху» для страны.

Тем временем после рекордного роста биткойна на фоне сообщений об успехах Трампа был зафиксирован и годовой максимум для доллара США, что ослабило многие мировые валюты: евро, швейцарский франк, австралийский доллар и йена потеряли не менее 1%.

*** 09:40

По прогнозам Fox News, Дональд Трамп выигрывает в Пенсильвании — третьем завоеванном им ключевом штате.

С учетом победы в Пенсильвании республиканец получает всего 267 голосов выборщиков. До победы ему осталось лишь 3 голоса, если верить прогнозу Fox.

Однако другие медиа пока не заявили о победе Трампа в этом штате.

*** 08:47

Дональд Трамп одержал победу во втором важном штате — Джорджии, добавив к своему результату еще 16 голосов выборщиков, что довело его общее количество до 246.

В ближайшее время ожидаются данные из Пенсильвании, где уже обработано более 85% бюллетеней.

Если Трамп выиграет и здесь, получив дополнительные 19 голосов выборщиков, его победа в президентской гонке станет почти неизбежной.

*** 08:04

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп оказался лидером в Северной Каролине — первом из так называемых «колеблющихся» штатов. Этот результат прогнозируют крупнейшие американские медиа, такие как Associated Press, The New York Times и Bloomberg.

Победив в Северной Каролине, Трамп добавит к своему активу 16 голосов выборщиков, набирая к 07:30 по GMT+3 230 голосов из необходимых для победы 270.

В пяти других «колеблющихся» штатах победитель пока не определен, но Трамп опережает свою соперницу Камалу Харрис. Ожидаются также результаты из Невады — седьмого «колеблющегося» штата, которые пока не поступили.

В самых западных часовых поясах США — в штате Аляска и на Гавайях — завершилось голосование. Таким образом, голосование состоялось на всей территории США.

*** 07:01

Дональд Трамп увеличил отрыв от соперницы в президентской гонке, победив в Монтане (4 голоса выборщиков) и Юте (6 голосов). По данным Associated Press, республиканец набрал уже 210 голосов выборщиков, в то время как его конкурентка от Демократической партии Камала Харрис — 113.

Ключевым моментом вечера стало лидерство Трампа в Пенсильвании — важнейшем колеблющемся штате, дающем 19 голосов выборщиков. После обработки 51% бюллетеней Трамп набирает 50,6% голосов против 48,5% у Харрис, сообщает New York Times. В штабе республиканца «взревели от восторга» при объявлении предварительных итогов.

Аналитики NYT прогнозируют, что Трамп может рассчитывать на поддержку около 296 выборщиков, что дает ему 82-процентную вероятность победы на выборах. Харрис, по их оценкам, может получить только 242 голоса при необходимых 270.

Победа в Пенсильвании считается критически важной для обоих кандидатов — без поддержки этого штата их шансы на общенациональную победу существенно снижаются.

*** 05:14

В США продолжается подсчет голосов. После объявления результатов в 25 штатах лидирует Дональд Трамп, победивший в Техасе (40 выборщиков), Флориде (30), Огайо (17), Индиане (11), Теннесси (11), Алабаме (9), Южной Каролине (9), Кентукки (8), Луизиане (8), Оклахоме (7), Арканзасе (6), Миссисипи (6), Западной Вирджинии (4), Северной Дакоте (3), Южной Дакоте (3) и Вайоминге (3).

Камала Харрис одержала победу в Нью-Йорке (28), Иллинойсе (19), Нью-Джерси (14), Массачусетсе (11), Мэриленде (10), Коннектикуте (7), Род-Айленде (4), Делавэре (3) и Вермонте (3).

Особенно показательна победа Трампа во Флориде, где он улучшил свои показатели 2020 года в республиканских районах и укрепил позиции в спорных округах. По данным AP, Трамп лидировал даже в традиционно демократическом округе Майами-Дейд на момент объявления результатов.

В большинстве других штатов результаты были ожидаемы. Например, в Арканзасе демократы не побеждали с 1996 года, когда переизбирался уроженец штата Билл Клинтон. А Делавэр и Нью-Джерси стабильно поддерживают демократов с 1988 года.

Для победы на выборах кандидату необходимо набрать не менее 270 голосов выборщиков.

*** 04:39

В США продолжается подсчет голосов. После объявления результатов в 18 штатах лидирует Дональд Трамп, набравший 101 голос выборщиков против 71 у Камалы Харрис.

Трамп одержал победу во Флориде (30 выборщиков), Индиане (11), Теннесси (11), Алабаме (9), Южной Каролине (9), Кентукки (8), Оклахоме (7), Арканзасе (6), Миссисипи (6) и Западной Вирджинии (4).

Харрис удерживает позиции в традиционно демократических штатах, одержав победы в Нью-Йорке (28), Иллинойсе (19), Нью-Джерси (14), Массачусетсе (11), Мэриленде (10), Коннектикуте (7), Род-Айленде (4), Делавэре (3) и Вермонте (3). Несмотря на то, что Нью-Йорк является родным штатом Трампа, он стабильно голосует за демократов с 1984 года.

Особенно показательна победа Трампа во Флориде, где он улучшил свои показатели 2020 года в республиканских районах и укрепил позиции в спорных округах. По данным AP, Трамп лидировал даже в традиционно демократическом округе Майами-Дейд на момент объявления результатов.

В большинстве других штатов результаты были ожидаемы. Например, в Арканзасе демократы не побеждали с 1996 года, когда переизбирался уроженец штата Билл Клинтон. А Делавэр и Нью-Джерси стабильно поддерживают демократов с 1988 года.

Для победы на выборах кандидату необходимо набрать не менее 270 голосов выборщиков.

*** 04:05

К 20:00 по восточному времени определились победители в первых 14 штатах президентской гонки США. Дональд Трамп получил поддержку девяти штатов с общим числом в 95 голоса выборщиков, одержав победу во Флориде (30), Индиане (11), Теннесси (11), Алабаме (9), Южной Каролине (9), Кентукки (8), Оклахоме (7), Миссисипи (6) и Западной Вирджинии (4).

Камала Харрис выиграла в пяти штатах, набрав 35 голосов выборщиков: в Массачусетсе (11), Мэриленде (10), Коннектикуте (7), Род-Айленде (4) и Вермонте (3).

Флорида, некогда ключевой колеблющийся штат, в третий раз подряд поддержала Трампа. Последний раз демократы побеждали здесь в 2012 году при Бараке Обаме.

В большинстве этих штатов результат был предсказуем. В Оклахоме демократы не побеждали с 1964 года, в Миссисипи и Алабаме — с 1976-го. В свою очередь Массачусетс поддерживает демократов с 1984 года.

Для победы на выборах кандидату необходимо набрать не менее 270 голосов выборщиков.

*** 03:13

В США поступают первые результаты президентских выборов. По данным Associated Press и CNN, Дональд Трамп одержал победу в трех штатах: Кентукки (8 выборщиков), Индиане (11) и Западной Вирджинии (4). Камала Харрис победила в Вермонте (3).

Западная Вирджиния поддержала Трампа уже в третий раз подряд, хотя в этом году штат располагает на один голос выборщика меньше из-за потери места в Конгрессе после переписи 2020 года. Это один из двух штатов, где Трамп в 2016 и 2020 годах победил во всех округах. Демократы не побеждали здесь на президентских выборах с 1996 года, когда штат поддержал Билла Клинтона.

Associated Press объявило Трампа победителем в Индиане в 19:00 по восточному времени. Этот традиционно консервативный штат, где республиканцы удерживают пост губернатора уже 20 лет, стабильно поддерживает Трампа: и в 2016, и в 2020 годах он получал здесь 57% голосов.

В 19:00 по восточному времени также закрылись участки в ряде других штатов, включая ключевой штат Джорджия, располагающий 16 голосами выборщиков. Завершилось голосование в Южной Каролине (9) и Вирджинии (13).

Около десяти избирательных участков в нескольких округах Джорджии продолжат работу дольше запланированного времени из-за поступивших угроз, ненадолго прервавших голосование, сообщил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.

Джорджия стала важным полем битвы в президентской гонке после того, как в 2020 году впервые за почти 30 лет проголосовала за демократов — Джо Байден победил с перевесом всего в 11 779 голосов. Сейчас опросы показывают равные шансы кандидатов в этом штате.

Для победы на президентских выборах 2024 года кандидату необходимо получить как минимум 270 голосов выборщиков.