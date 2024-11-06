Присоединение войск КНДР к Москве в российско-украинской войне представляет собой «крайне опасный» момент для всего мира. Об этом заявил в среду генсек НАТО Марк Рютте.

«Углубление военных и экономических связей между безрассудной Россией и ободренной Северной Кореей не просто угрожает евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности, это крайне опасно для всего мира», — написал Рютте в статье для газеты Politico.

Рютте выразил тревогу по поводу растущей зависимости Москвы от своих «авторитарных друзей» — Северной Кореи, Ирана и Китая — и предупредил, что участие Пхеньяна в войне может ознаменовать начало «гораздо более мрачной» фазы затянувшегося конфликта.

По словам Рютте, Китай «несет особую ответственность» за использование своего влияния на Москву и Пхеньян для деэскалации конфликта; при этом он упрекнул Пекин за его усилия по «поддержке» российской экономики и предоставлению доступа к технологиям, используемым в войне против Украины.

Комментарии Рютте прозвучали после того, как министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил во вторник, что украинские и северокорейские силы впервые вступили в бой с тех пор, как войска КНДР оказались в России.

Лидер НАТО также призвал партнеров по Индо-Тихоокеанскому региону «усилить» свою поддержку и обратился к западным союзникам с призывом к более активным консультациям, обмену разведывательной информацией и практическому сотрудничеству с этими странами, в том числе в сфере оборонного производства.

В прошлом месяце президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что рассматривает возможность предоставления Киеву военной помощи для противодействия северокорейскому развертыванию.

«Это опасное расширение конфликта ведет к эскалации войны и демонстрирует, что наша безопасность не региональная, а глобальная», — сказал Рютте, повторив неоднократные призывы президента Украины Владимира Зеленского к усилению поддержки со стороны западных союзников.