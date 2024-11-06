После подсчета половины голосов у экс-президента Дональда Трампа 266 голосов выборщиков, а у Харрис — 188 голосов выборщиков, передает CNN. Это означает, что Трампу нужно получить всего четыре дополнительных голоса выборщиков, чтобы стать президентом. Чтобы победить на президентских выборах 2024 года, нужно набрать не менее 270 голосов выборщиков.

Трамп уже победил в двух ключевых колеблющихся штатах, включая Северную Каролину, Джорджию — они дали ему в сумме 16 голосов выборщиков. Основная гонка идет за Пенсильванию — исход гонки за этот штат пока неизвестен.

Пенсильвания дает сразу 19 голосов выборщиков — во многом от него зависит исход голосования на этом этапе. Потому Харрис и Трамп сделали голоса выборщиков этого штата центральным элементом своих стратегий победы. Прогноз СNN дает победу в этом штате Трампу.

В 2020 году в Пенсильвании победил президент Джо Байден, уроженец местного города Скрэнтона. Он опередил соперника чуть более чем на 80 тыс. голосов. В 2016 году Трамп стал первым республиканцем, победившим в Пенсильвании после Джорджа Буша-старшего в 1988 году, опередив своего оппонента чуть более чем на 44 тыс. голосов.

Вице-президент Камала Харрис также побеждает в Коннектикуте, получая семь голосов выборщиков от штата.

Есть ли у Харрис шансы на победу? Да, если она получит большинство во всех оставшихся четырех колеблющихся штатах. Но шансы на такой исход тают с каждым часом. Трамп, вероятно, с большим перевесом выиграет Аляску, получив три голоса выборщиков, а также, судя по прогнозам Fox News, получает поддержку оставшихся колеблющихся штатов: Аризоны, Мичигана, Висконсина и Невады.

Несмотря на то, что подсчет голосов еще официально не завершен, Fox News досрочно объявил о победе Трампа и сам республиканец, выступая на вечеринке во Флориде, назвал себя 47-м президентом США.