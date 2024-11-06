Посольство РФ в Вашингтоне категорически отвергло обвинения в том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы, сообщили в посольстве России в Вашингтоне.

Заявление прозвучало после обвинений со стороны ФБР о том, что российские хакеры якобы отправляли письма с угрозами взорвать участки для голосования. Письма были отправлены с российских email-доменов. Кампания угроз привела к тому, что участки в нескольких штатах были закрыты. Хотя ФБР подтвердило, что эти угрозы не были реальными, то есть бомб не было, они все же привели к временному закрытию участков для голосования — это потенциально можно считать вмешательством.

Ранее разведка США сообщила, что Россия причастна к недавней кампании по дезинформации, включая создание поддельного видео, демонстрирующего предполагаемые фальсификации на выборах в Пенсильвании. Кроме того, спецслужбы США отметили, что российские агенты фабриковали новостные сюжеты и размещали их в соцсетях, чтобы вызвать недоверие избирателей и посеять сомнения.

Посольство РФ в Вашингтоне назвало эти обвинения частью «внутриполитической борьбы» в США, заявив, что не получало от американских чиновников никаких запросов или доказательств по этому делу.

Согласно CNN, преемник российской «фабрики троллей», участвовавшей в выборах 2016 года, начал использовать похожую тактику, нацеленную на западную аудиторию. Эти операции по оказанию влияния представляют угрозу для избирательных органов и могут привести к насилию, сея раздор в поствыборный период, предупреждают власти США.

Управление директора национальной разведки, а также ФБР и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры отметили постоянные попытки России распространять ложную информацию, чтобы подорвать доверие к избирательному процессу, предположительно в пользу кандидата от Республиканской партии.

Разведывательные службы также обращают внимание на Иран как на серьезную угрозу иностранного влияния — особенно после недавних обвинений в адрес иранских представителей, нацеленных на американских избирателей через распространение фейковых новостей. При этом Иран продвигает Камалу Харрис, отмечают в разведке.