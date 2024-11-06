Дональд Трамп подошел ко дню выборов, имея за плечами тяжкий груз — судимости и высокий уровень неодобрения, скандальные заявления про иммигрантов из Гаити, якобы поедающих собак в Спрингфилде, и призывы ввести запрет на аборты на федеральном уровне.

Тем не менее его кампания нашла отклик у американцев, жаждущих перемен, критикующих президента Джо Байдена и скептически настроенных по отношению к вице-президенту Камале Харрис.

Опросы New York Times перед выборами показали пессимистичные настроения среди избирателей: 74% американцев заявили, что страна движется в неправильном направлении — это надежный показатель того, что правящая партия (в данном случае демократы) проиграет. Трамп использовал это недовольство, обвиняя Харрис в политике Байдена и вспоминая «лучшие времена» при своей предыдущей администрации.

Экономика была главной заботой избирателей. Несмотря на инфляцию в 2,1% в сентябре и экономический рост на 2,8% в последнем квартале, опрос New York Times/Siena College, проведенный в октябре, показал, что три четверти (75%) избирателей считают, что экономика находится в упадке.

Трамп воспользовался последним слабым отчетом о сокращении рабочих мест в США и данными о росте безработицы. Он также использовал последние ураганы в Джорджии и Северной Каролине, чтобы раскритиковать действия правительства, которое, по словам Трампа, якобы медленно распределяло помощь. Эти два штата поверили призывам республиканца и отдали ему большинство — 16 голосов выборщиков.

Трамп также использовал недовольство массовым притоком иммигрантов. Республиканец вернулся к своей жесткой позиции, изображая нелегальную иммиграцию как серьезную угрозу безопасности пригородов. Его предвыборный штаб показывал тысячи мигрантов, незаконно пересекающих границу, и увязывал их приток с хаосом на городских улицах в США. На митингах он призывал к смертной казни для мигрантов, которые причиняют вред сотрудникам правоохранительных органов.

В последнем предвыборном опросе 15% избирателей назвали иммиграцию своей главной проблемой, а 27% — экономику. Сосредоточенность Трампа на этих проблемах в конечном итоге и привела его к победе.