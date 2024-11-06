На 11-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил главам государств и правительств специальную памятную монету.

Памятные монеты получили президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев и председатель Совета аксакалов ОТГ Бинали Йылдырым.

На одной стороне монеты размещены флаги всех стран-участниц: Турции, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Северного Кипра, Венгрии, Кыргызстана и Азербайджана, а также исторический девиз великого тюркского мыслителя Исмаила Гаспралы «Единство в языке, мыслях и делах».

На реверсе монеты изображены флаг и название Организации тюркских государств, а также дата ее основания - 3 октября 2009 года.