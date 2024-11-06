Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его сторонники с воодушевлением встретили победу Дональда Трампа на президентских выборах США. Поздравляя республиканца, Нетаньяху назвал его возвращение «величайшим камбэком в истории».

«Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает новую главу для Америки и означает крепкое подтверждение великого альянса между Израилем и Америкой», — заявил премьер-министр Израиля. Его поддержали лидеры праворадикальных националистических религиозных партий в его коалиции.

Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил Reuters, что выборы - это дело американского народа, но призвал прекратить «слепую поддержку» Израиля со стороны США: «Мы призываем Трампа учиться на ошибках Байдена».

Результат выборов стал приятной новостью для коалиции Нетаньяху, у которой были противоречия с администрацией Байдена из-за ситуации в Газе и Ливане. На фоне подсчета голосов премьер уволил министра обороны Йоава Галанта, который пользовался доверием уходящей администрации США.

Около двух третей израильтян считают, что Трамп будет лучше для Израиля, чем его соперница от Демократической партии Камала Харрис, согласно опросу Института демократии Израиля.

По последним данным CNN, Трамп одержал победу и в Мичигане, где проживает крупная мусульманская община, недовольная поддержкой Израиля со стороны администрации Байдена. Победа в этом колеблющемся штате принесла республиканцу дополнительно 15 голосов выборщиков, увеличив общее число до 292 против 224 у Харрис при необходимых для победы 270.

Во время своего предыдущего президентства Трамп уже оказал значительную поддержку Израилю, признав Иерусалим его столицей и израильский суверенитет над Голанскими высотами.