В среду днем высокопоставленный помощник вице-президента Харрис сообщил журналистам о телефонном разговоре между действующим вице-президентом и избранным президентом США Дональдом Трампом.

В ходе беседы Харрис подчеркнула важность мирной передачи власти и необходимость быть президентом для всех американцев.

«Президент Трамп отметил силу, профессионализм и упорство вице-президента Харрис на протяжении всей кампании, и оба лидера согласились с важностью объединения страны», — заявил пресс-секретарь кампании Трампа Стивен Чонг.

Ожидается, что в 16:00 по восточному времени Харрис выступит с обращением в Университете Говарда в Вашингтоне, округ Колумбия - своей альма-матер.

По данным Associated Press, Трамп одержал победу, набрав 292 голоса выборщиков при необходимых 270, в то время как Харрис получила 224 голоса. Решающими стали победы в ключевых колеблющихся штатах - Пенсильвании и Висконсине.

В предстоящие четыре года новоизбранный президент будет работать с Конгрессом, где республиканцы уже обеспечили себе большинство в Сенате. Вопрос о контроле над Палатой представителей пока остается открытым.