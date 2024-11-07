В Бишкеке состоялся 11-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ), на котором подписали восемь важных документов. Среди них Бишкекская декларация саммита, решение о принятии программы «Тюркское зеленое видение: Единство для устойчивого будущего», а также постановление о признании Бишкека цифровой столицей ОТГ в 2025 году.

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану был вручен высший орден тюркского мира. Кроме того, на саммите утвердили Устав тюркского мира и ряд других документов.

В рамках саммита было подписано соглашение о создании Механизма гражданской защиты ОТГ и договор о партнерстве в области цифровой экономики.

Были также заключены меморандумы о взаимопонимании по созданию Тюркского совета по зеленым финансам, Совета тюркских центральных банков и технологического спутника для наблюдения за Землей. Дополнительно подписали меморандум о разработке Большой тюркской языковой модели.

В саммите приняли участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Кыргызстана Садыр Жапаров, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Венгрию, являющуюся государством-наблюдателем, представлял премьер-министр Виктор Орбан.

Организация тюркских государств была создана в октябре 2009 года и раньше называлась Советом сотрудничества тюркоязычных государств. В состав ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Туркменистан и Венгрия.