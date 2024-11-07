Победа республиканца Дональда Трампа не на шутку встревожила жителей Украины. Бывший президент страны Петр Порошенко озвучил пять «красных линий», которые, по его мнению, Украина должна защитить, чтобы сохранить суверенитет и территориальную целостность.

Порошенко выступил с этим заявлением на фоне опасений, что позиция Трампа по конфликту между Украиной и Россией может привести к давлению на Киев ради уступок.

Пять «красных линий», по мнению экс-президента, на которых Украина должна настаивать и дальше:

— Никаких компромиссов по суверенитету Украины, она не должна попадать в «сферу влияния России».

— Украина не откажется от территорий, оказавшихся под контролем России, включая Крым.

— Сохранить мощные вооруженные силы Украины как гарантии дальнейшего существования государства (это ответ на российские призывы демилитаризовать Украину).

— Сохранить санкции против России, пока вся украинская территория не будет освобождена.

— Стремление к членству в НАТО, несмотря на возможные колебания США. Ранее газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что команда Трампа якобы предлагает Киеву отказаться от членства в НАТО на следующие 20 лет.

Пока Порошенко настаивает на жесткой позиции, президент Владимир Зеленский, напротив, поздравил Трампа с победой и выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны США. Однако политический климат в Киеве остается напряженным. Местные СМИ назвали день американских выборов «темным днем» для Украины, что отражает тревогу по поводу внешнеполитических перемен.

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Европе необходимо активнее поддерживать Украину, поскольку сокращение помощи со стороны США может серьезно повлиять на украинскую оборону. На фоне непредсказуемости Трампа «красные линии» Порошенко становятся призывом к единству в Киеве на фото того, как Украина вступает в новую, потенциально сложную эпоху в отношениях с США.