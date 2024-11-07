Советники Дональда Трампа разрабатывают план по прекращению конфликта между Россией и Украиной, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Трамп и ранее говорил о готовности закончить войну между Москвой и Киевом, однако теперь его штаб начал разрабатывать реальный сценарий.

Команда будущего президента предлагает создать на востоке Украины демилитаризованную зону вдоль нынешней линии фронта с постоянной военной поддержкой Украины со стороны США. В обмен Киев обещает отложить вступление в НАТО как минимум на 20 лет — это реверанс в сторону Москвы, которая выступает против украинского вступления в альянс. Однако Москва также последовательно выступала и против сценария «замороженного конфликта».

По данным WSJ, план предполагает замораживание нынешней линии боевых действий и создание зоны, в которой ни одна из сторон не сможет размещать войска или вести военные действия. В отличие от аналогичных зон, таких как демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей или Голубая линия на юге Ливана, здесь не будет американских войск или миротворческих контингентов ООН.

Источники издания указывают: хотя США могут предоставить Украине обучение и поддержку, ответственность за помощь Киеву в значительной степени ляжет на европейских союзников. Этот подход, по словам инсайдеров, напоминает идеи, предложенные в сентябре избранным вице-президентом Дж. Д. Вэнсом.

Политик также отметил, что США предложит мирные переговоры, в которых участвовали бы как Россия, так и Украина, а также европейские страны.

Однако план вызывает внутренние споры. Некоторые советники Трампа выступают за компромисс, который не будет выглядеть как победа России, в то время как другие, такие как Ричард Гренелл — потенциально госсекретарь США — открыты для территориальных уступок со стороны Украины для ускорения достижения мира.

Трамп еще не одобрил конкретное предложение и может принять решение, основываясь на советах ближайших советников на более позднем этапе, отмечает газета.

Между тем Москва обозначила, что требует дополнительных условий для достижения мира, включая вывод украинских военных из четырех регионов, на которые претендует Россия, и международное признание суверенитета РФ над уже оккупированными землями.