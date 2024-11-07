Австралия собирается стать первой страной в мире, которая запретит доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет. Правительство премьера Энтони Альбанезе предложил ограничить доступ молодежи к соцсетям — по его словам, это нужно, чтобы «‎оградить молодежь от вредного влияния»‎.

Власти Австралии планируют внедрить системы проверки возраста, чтобы ограничить регистрация и доступ несовершеннолетних в социальных сетях. Альбанезе подчеркнул, что соцсети вредят как физическому, так и психическому здоровью детей. Он особо отметил проблемы, связанные с искаженным изображением образа тела у девочек. Кроме того, по его словам, соцсети стали причиной психологических проблем, в том числе из-за кибербуллинга.

«Социальные сети вредят нашим детям, и я объявляю этому конец», — заявил он, подчеркнув необходимость решительных действий в интересах благополучия молодежи.

Премьер также предложил распространить эту практику на весь мир, чтобы ввести глобальный запрет на соцсети для детей. Его инициативу уже поддержала Франция, которая еще в прошлом году начала обсуждать аналогичный запрет для детей до 15 лет.

Новая политика Австралии станет одной из самых строгих в мире. Она не предусматривает исключений: зайти в соцсети нельзя будет даже с согласия родителей. Под ограничение попадут и уже существующие учетные записи: если их владелец не подтвердит свой возраст, его аккаунт просто заблокируют.

По словам Альбанезе, Facebook, Instagram, TikTok, X и YouTube должны будут продемонстрировать, что они предпринимают разумные шаги для предотвращения использования своих услуг лицами младше 16 лет. Ожидается, что закон, который будет принят позже в этом году, вступит в силу через 12 месяцев после его утверждения законодателями Австралии.

Эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Оппозиционная Либеральная партия Австралии поддержала запрет, однако Digital Industry Group, представляющая крупные технологические компании, заявила, что такая политика может подтолкнуть молодых людей к менее регулируемым частям интернета.