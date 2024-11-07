Начальник израильского Генштаба генерал Герци Халеви заявил, что военные должны готовиться к расширению агрессии против Ливана, продолжая дипломатические усилия по достижению урегулирования в этой стране.

«Наряду с дипломатическими попытками достичь соглашений в Ливане, нам необходимо продолжать разрабатывать планы продолжения боевых действий в Ливане, включая расширение и углубление [наземного] маневра, и мы будем активировать эти планы по мере необходимости», — сказал Халеви, согласно заявлению армии.

Он добавил, что армия должна «продолжать наносить удары по целям «Хезболлы» в соответствии с планом во всем регионе, на юге Ливана, в долине Бекаа, Бейруте и Сирии».

В отдельном заявлении израильская армия сообщила, что вчера вечером нанесла ряд ударов по целям «Хезболлы» в южных пригородах Бейрута.

С конца сентября Израиль активизировал свою воздушную кампанию в Ливане против целей, которые, как он утверждает, являются целями «Хезболлы», что стало эскалацией трансграничных боевых действий между Израилем и ливанской группировкой, продолжавшихся в течение года с момента начала жестокого вторжения Израиля в сектор Газа. Израиль расширил конфликт, начав наземную атаку на юг Ливана 1 октября.

По данным ливанских органов здравоохранения, с октября 2023 года в результате израильских атак погибли более 3 тыс. человек и почти 13, 5 тыс. получили ранения.