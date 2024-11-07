ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган провел встречу с главой НАТО в Будапеште
Президент Турции принял генсека НАТО Марка Рютте на полях саммита Европейского политического сообщества, где обсуждаются ключевые вопросы безопасности континента
Президент Эрдоган провел встречу с главой НАТО в Будапеште
Марк Рютте и Реджеп Тайип Эрдоган / Others
7 ноября 2024 г.

В Будапеште проходит пятый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) под председательством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Согласно заявлению Управления коммуникаций Администрации президента Турции, Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы повестки альянса.

Также турецкий лидер провел переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе встречи обсуждались отношения между Турцией и ЕС, а также агрессия Израиля против Палестины.

В саммите принимают участие более 40 глав государств и правительств. Основными темами обсуждения станут: проблемы безопасности в Европе, борьба с нелегальной миграцией, экономическая безопасность и климатические вызовы.

Также лидеры планируют обсудить возможные последствия избрания Дональда Трампа 47-м президентом США для будущего альянса.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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