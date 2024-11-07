В Будапеште проходит пятый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) под председательством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Согласно заявлению Управления коммуникаций Администрации президента Турции, Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы повестки альянса.

Также турецкий лидер провел переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе встречи обсуждались отношения между Турцией и ЕС, а также агрессия Израиля против Палестины.

В саммите принимают участие более 40 глав государств и правительств. Основными темами обсуждения станут: проблемы безопасности в Европе, борьба с нелегальной миграцией, экономическая безопасность и климатические вызовы.

Также лидеры планируют обсудить возможные последствия избрания Дональда Трампа 47-м президентом США для будущего альянса.