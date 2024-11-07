ПОЛИТИКА
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Зумеры не справились с ручной подписью
В Неваде отклонили тысячи бюллетеней из-за несовпадения подписей, что предположительно связано с отсутствием навыков чистописания у молодого поколения
Зумеры не справились с ручной подписью
Основная проблема касается молодых избирателей у которых часто отсутствует четкая подпись / Фото: Reuters
7 ноября 2024 г.

Во время подсчета голосов на президентских выборах в округах Кларк и Уошо, штат Невада, было отклонено значительное количество почтовых бюллетеней из-за несовпадения подписей избирателей. Об этом сообщил госсекретарь штата Франсиско Агилар.

По его словам, для принятия бюллетеня подпись на нем должна совпадать с подписью, оставленной при регистрации избирателя. Однако с введением в Неваде автоматической регистрации избирателей многие граждане чаще расписываются на цифровых экранах, что приводит к различиям в подписи по сравнению с традиционным письмом.

Агилар отметил, что основная проблема касается молодых избирателей, представителей поколения зумеров (родившихся с 1995 по 2010 год), у которых часто отсутствует четкая подпись. Проблемы с несовпадением подписей также возникают у пожилых людей, чьи подписи могут меняться с возрастом, и у тех, кто недавно сменил фамилию после вступления в брак.

По данным The Washington Post, речь идет о «тысячах» избирателей в двух крупнейших округах штата. Основательница организации Vote America Дебра Кливер подчеркнула, что подпись не является уникальным идентификатором. Она также указала на то, что с 2010 года в школах США детей больше не учат чистописанию, и большинство американцев используют электронные подписи.

В таких случаях в некоторых штатах применяется процедура «лечения» отклоненных бюллетеней: избирателям предлагают исправить документ. Агилар добавил, что его офис отправляет текстовые сообщения, так как молодые люди часто не отвечают на звонки с незнакомых номеров. По данным властей, уже 12 939 бюллетеней были успешно исправлены. Подсчет голосов завершится 12 ноября.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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