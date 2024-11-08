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Ночная атака на украинские регионы
Российские военные нанесли удары по Харькову, Одессе и Киевской области
Ночная атака на украинские регионы
Фото: телеграм-канал Олега Синегубова / Others
8 ноября 2024 г.

В ночь на 8 ноября российские военные нанесли удар по Харькову, о чем сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По последним данным, ранения получили 25 человек.

Салтовский и Шевченковский районы города подверглись ударам. В одном из многоэтажных домов разрушены подъезды с первого по третий этаж, эвакуированы 30 человек, включая четверых детей. Повреждены близлежащие жилые дома, автомобили и выходы станции метро.

В центральной части Харькова повреждения получили исторические здания, как минимум шесть многоэтажных домов, магазины и торговые павильоны. Повреждены автомобили и выходы станции метро. По словам Синегубова, российские войска использовали 500-килограмовые авиабомбы.

Одесса также подверглась обстрелам. По предварительной информации, один человек погиб, девять получили ранения. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в частном секторе повреждены жилые дома, в двух из них начался пожар. Также спасатели тушили пожары в складских помещениях и автомобилях на территории предприятия, пострадало здание учебного заведения.

В Киевской области от удара российских военных пострадали четыре человека, сообщила Национальная полиция. Повреждены шесть частных домов и четыре автомобиля. В помещении недействующей газовой АЗС начался пожар.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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